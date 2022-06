Mão-de-obra de empresas de crescimento elevado aumenta 150% em três anos

As empresas de crescimento elevado (ECE) registaram um aumento de 150% no emprego e 56% no volume de negócios no período entre 2017 e 2020, de acordo com um estudo da Informa D&B.





As ECE são empresas com um mínimo de dez trabalhadores e um crescimento orgânico médio anual de funcionários superior a 20%, durante três anos consecutivos. Estas empresas destacam-se por crescerem a um ritmo mais rápido, seja pela grande capacidade de inovação, seja pela identificação de novas oportunidades de negócio.





Neste período de três anos, as 1.565 ECE portuguesas foram responsáveis por mais de 10% do emprego criado - cerca de 87 mil novos empregos - apesar de representarem apenas 0,4% do tecido empresarial. E há quatro setores que geraram dois terços do emprego criado: indústrias, construção, serviços empresariais e retalho.



Entre 2017 e 2020, as ECE portuguesas registaram um aumento de 150% no número de trabalhadores, para um total de 135 mil. Já o volume de negócios conjunto cresceu 56%, atingindo em 2020 os 12,9 mil milhões de euros.





Cerca de 48% das ECE exportaram o que produziram e efetuaram vendas no valor de 2,8 mil milhões de euros para fora de Portugal.





É na região Norte que se concentrava o maior número de empresas de crescimento elevado (37%), seguida da área metropolitana de Lisboa (30%). 87% das empresas eram de capital nacional e tinham uma idade média é de 14 anos.





O estudo da Informa D&B destaca ainda um decréscimo de 22% no número de empresas de crescimento elevado neste período de três anos, marcado pela pandemia, face ao período anterior, de 2016 a 2019. Esta quebra teve também reflexos na criação de emprego: os quase 124 mil postos de trabalho criados em 2016 a 2019 desceram para os 87 mil do período atual, correspondendo a uma redução de 30%.