Marcelo lamenta "sociedade civil fraca" e deixa apelo aos mais jovens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que "a sociedade civil é muito fraca" e elogiou a ação da Business Roundtable Portugal (BRP), que foi lançada com o objetivo de promover o crescimento do país.No final da conferência da BRP, que decorreu esta segunda-feira na Nova SBE, em Carcavelos, o chefe de Estado realçou que "ao contrário do que é habitual em Portugal", esta associação - que reúne 42 líderes de empresas - só quis falar depois de ter resultados palpáveis. "Conseguiram chegar mais longe na base da qualidade do estudo e das propostas e isto em Portugal é muito raro. Ninguém ganha com o querer triunfar isolado", elogiou.O chefe de Estado apontou que Portugal tem "coisas fantásticas, mas também problemas". "O primeiro é que fomos a primeira monarquia absoluta da Europa. Estado, Estado, Estado, tudo dependia do Estado. Chegámos a uma economia semelhante às outras no final do século XX, portanto, isto cria uma cultura cívica que não se muda. A sociedade civil é muito fraca", criticou, acrescentando que esta cultura implica grande persistência."Há uma parte do país - grande - que quando vê um problema económico diz: o Estado resolve. Se não é o Estado, é o municipio, se não é o município é a freguesia", continuou, sublinhando que a BRP teve o "grande mérito de pegar apenas em pontos racionais".Numa nota final, o presidente deixou ainda um apelo aos jovens: "Se há quem é portador de ideias de mais sociedade civil, mais abertura em termos económicos, sociais e culturais são os mais jovens. Os mais velhos acomodam-se".A BRP, que é composta por 42 líderes de empresas e grupos empresariais, foi lançada em 2021 par