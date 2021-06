Maria do Céu Antunes: Agricultura "não corre risco" de ter falta de água no verão

Leia Também Estudo sobre regadio pronto no primeiro semestre

Ao contrário do que aconteceu nos verões anteriores, as explorações agrícolas do Alentejo e do Algarve não deverão sofrer com falta de água. A expetativa é avançada pela ministra da Agricultura, em entrevista ao Negócios e à Antena 1. "Neste momento" não existe esse risco, adiantou."Os dados que temos, nomeadamente para o Alentejo e Algarve, permitem garantir que, com o uso eficiente da água, não vamos ter dificuldade para a agricultura, incluindo o tratamento de animais", sublinhou Maria do Céu Antunes."Os dados que temos indicam que as reservas de água, neste momento, são as suficientes para podermos garantir a atividade agrícola", acrescentou.A ministra lembrou ainda que, "no âmbito do compromisso para garantir um regadio eficiente", será concluída no próximo ano a primeira fase do Plano Nacional de Regadios, que disponibilizou 560 milhões de euros, que terá continuação no Plano Nacional de Investimentos 2030 com mais 750 milhões de euros.