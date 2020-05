De acordo com Mário Ferreira, só os navios estão em 'lay-off', visto que "a época nem abriu, mas já estavam todos contratados mesmo para os navios". "Temos um novo que ainda está em Viana [nos estaleiros] e que não trouxemos para cá, mas já tinha a tripulação toda contratada". O resto dos funcionários estão em teletrabalho.



"A partir da próxima semana vamos começar a reativar já grande parte das pessoas para voltarem e começarmos a normalizar o quanto possível a vida e o dia-a-dia", adiantou.



"A nossa frota náutica está parada", reconheceu, salientando que as empresas estão a preparar-se "para recomeçar o quanto antes".



"Na Europa vamos já fazer uns testes na Alemanha, acreditamos que o mercado alemão será dos primeiros a voltar em força em termos turísticos e queremos avançar no Reno já a partir de inícios de junho", referiu, indicando que no Douro a atividade poderá ser retomada no final do mesmo mês "com condições muito especiais de controlo sanitário".



Para a retoma, o empresário prevê, nomeadamente no Douro, implementar um plano "mais complexo", que poderá passar por "testar os passageiros antes de embarcar" e pelo recurso a túneis especiais nas zonas de embarque, que medem a temperatura e ajudam na desinfeção.



"Agora é preciso que os países abram as fronteiras e que os aviões comecem a voar, essas são as condições porque da nossa parte temos o modelo preparado e estamos prontos para arrancar", assegurou o empresário.



Mário Ferreira acredita ainda que "a tendência é viajar em navios mais pequenos, abaixo de mil passageiros" e que se vai ter "uma procura superior", garantindo que já estão a ser recebidas reservas para este ano e para o próximo.



O empresário destacou ainda que está a ser trabalhada uma estratégia para fazer face ao futuro, caso haja uma faturação "zero", num cenário em que o grupo não iria, ainda assim, despedir ou parar os investimentos.



"Temos alocados este ano 100 milhões de euros em Viana nos estaleiros e mantêm-se da mesma forma", assegurou, recordando que está a ser terminado um hotel em Vila Nova de Gaia e apartamentos na zona histórica do Porto.



Em maio do ano passado, Mário Ferreira vendeu 40% da sua 'holding' de cruzeiros, a Mystic Invest Holding, aos americanos do fundo Certares por 250 milhões de euros, confirmou à Lusa fonte oficial do grupo, nessa altura.



A informação que foi avançada pela revista Exame e deu conta de que esta operação iria permitir reforçar o capital e provisões da companhia e investir em outros negócios, incluindo a empresa mãe, a Mystic Invest SGPS.



A Certares é um fundo que investe em empresas de viagens, turismo e hotelaria, tendo ficado com posição minoritária na 'holding' que conta com empresas como a Douro Azul, a Nicko Cruises ou a Mystic Cruises.

