Martifer ganha contrato em base nuclear francesa

O grupo com sede em Oliveira de Frades participa no consórcio que vai proceder à adaptação das instalações da Base Nuclear Básica Secreta situada em Missiessy, na cidade francesa de Toulon, para acomodar os novos submarinos de ataque nuclear do tipo Suffren, da classe Barracuda.

Martifer ganha contrato em base nuclear francesa









