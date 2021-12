Max Verstappen aliviado por ter tido "finalmente um pouco de sorte"

Leia Também Verstappen ou Hamilton. Um deles será campeão

O holandês Max Verstappen (Red Bull) mostrou-se sem palavras depois de ter conquistado o primeiro título mundial de Fórmula 1 da sua carreira, considerando, "finalmente", ter tido "um pouco de sorte" que lhe permitiu ultrapassar o britânico Lewis Hamilton na última volta."Durante toda a corrida continuei a lutar. Não sei o que dizer. É incrível. É insano. Este ano foi incrível. Finalmente um pouco de sorte para mim", frisou o piloto holandês, após cortar a meta da última corrida da temporada, em que conquistou a 10.ª vitória da temporada, 20.ª da sua carreira.Verstappen deixou ainda uma palavra de agradecimento ao companheiro de equipa, o mexicano Sergio Perez, pelo trabalho realizado ao longo da corrida."Fez um trabalho incrível e é um grande companheiro de equipa", sublinhou.O novo campeão mundial exultou com o trabalho da escuderia Red Bull, mostrando-se disponível para continuar por largos anos."A minha equipa sabe que os adoro e que podemos continuar a fazer isto por mais dez ou 15 anos. Não há razões para mudar", disse, já depois de um cordial abraço de Lewis Hamilton.O britânico deu os parabéns "a Max e à sua equipa" e enalteceu a recuperação feita pela Mercedes na segunda metade do campeonato."Fizemos um trabalho incrível este ano. Todo este ano foi o mais difícil. Demos tudo. Esta última parte da época demos tudo, nunca desistimos", destacou.O piloto britânico, que perdeu a possibilidade de conquistar um inédito oitavo título, disse sentir-se "bem no carro, especialmente nos últimos dois meses", esperando poder responder já em 2022."Vamos ver no próximo ano", em que há mudança de regulamentos técnicos, concluiu.