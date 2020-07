Mediadora de seguros procura 100 trabalhadores até fim de 2020

A sociedade portuguesa mediadora de seguros Certezza, pretende contratar 100 pessoas até ao final deste ano, de forma a consolidar-se no mercado da distribuição de seguros em Portugal.

A Certezza pretende expandir a sua rede de agentes no mercado português, uma decisão que implica "um forte investimento" até ao fim do ano, avança a mediadora. Isto porque a Certezza pretende "pagar valores acima da média do mercado de modo a contratar os melhores recursos e investir na formação dos seus colaboradores", lê-se no comunicado, enviado pela empresa às redações.

A mediadora sublinha que não recorreu ao regime de layoff, tendo, pelo contrário, aumentado a totalidade das remunerações de todos os seus colaboradores, depois de o primeiro trimestre deste ano se ter tornado "o melhor de sempre", com um crescimento de 65% face ao mesmo período de 2019. Olhando ao semestre, o salto foi de 25%.

2019 foi um ano relevante para a Certezza, pois conseguiu ultrapassar a fasquia de 1 milhão de euros em receitas, o que representa um crescimento de 16% em relação ao ano anterior e é uma duplicação de receita em relação aos dois últimos anos. No que toca aos clientes, ganhou 3.000, que somaram à sua base de 20.000.

"Queremos uma equipa com os melhores profissionais que à distância de um e-mail, telefone ou presencialmente (com as devidas medidas de segurança) apresentem a melhor solução de seguros para as necessidades dos nossos clientes", afirmou Pedro Morais Fidalgo, CEO da Certezza.

A Certezza actualmente trabalha com as seguradoras Tranquilidade, Zurich, Liberty, Generali, April, Real Vida Seguros, ASISA, Saúde Prime, MetLife, Açoreana, Lusitania. Prévoir e Allianz.