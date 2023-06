Menos correio mas mais receita à boleia dos aumentos dos CTT

No primeiro trimestre deste ano o tráfego postal caiu face a igual período do ano passado. Todas as categorias registaram quedas, à exceção das encomendas, mas as receitas subiram mais de 6%.

