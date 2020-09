Metro de Lisboa adjudica obras de expansão, o do Porto espera pelo tribunal

O Metropolitano de Lisboa adjudicou já os dois contratos para a construção da linha circular, quando no Porto o processo para pôr no terreno as novas linhas está ainda suspenso de decisão judicial.

