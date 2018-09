Miguel Maya: “Dificilmente vejo os preços na Baixa de Lisboa a descer”

O presidente do BCP não está preocupado com o imobiliário. A questão é que Lisboa e Porto deixaram de estar apenas no mercado nacional. São mercados internacionais. Ainda assim, acredita que possa haver ajustamento nas periferias. “Mas será marginal”. No geral, os banqueiros não estão preocupados com o imobiliário.

"Dificilmente vejo os preços na Baixa de Lisboa a descer". A afirmação é de Miguel Maya, presidente executivo do Banco Comercial Português, esta terça-feira, 29 de Setembro.





"Não vejo grande problema", frisou Miguel Maya, na conferência "Banca do Futuro", organizada pelo Negócios, que se realizou em Lisboa.