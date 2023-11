Milhares de despedimentos anunciados pela Continental não vão afetar Portugal

Leia Também Pneu mais “verde” da alemã Continental é produzido em Famalicão

De acordo com fonte oficial da multinacional alemã Continental, o plano para cortar milhares de empregos a nível mundial para reduzir gastos anuais no valor de 400 milhões de euros não terá implicações em Portugal, ficando circunscrito à divisão Automotive, avançou o ECO esta sexta-feira.Podem assim suspirar de alívio os trabalhadores do grupo alemão em Portugal, cujo principal ativo no país é a fábrica de pneus em Vila Nova de Famalicão, quarta maior exportadora nacional e onde trabalham cerca de 2.600 pessoas."Os anúncios recentes não estão relacionados com o negócio de pneus da Continental ou com a unidade ContiTech [comercialização de produtos como correias, componentes e ferramentas industriais]", esclareceu fonte oficial da Continental ao ECO.Esta semana, a fabricante de equipamentos automóveis com sede em Hanôver salientou que "o número exato de empregos afetados em todo o mundo não está decidido, mas estará na casa dos quatro dígitos". A estratégia completa só será divulgada a 4 de dezembro.Antes do comunicado oficial ser conhecido, a revista Manager Magazin tinha noticiado que o corte afetará cerca de 5.500 empregos, incluindo 1.000 na Alemanha, citando fontes da empresa. Um número que, a confirmar-se, representaria perto de 3% do conjunto dos 200 mil trabalhadores que a gigante alemã tem a nível global. A Continental indicou que a eliminação de emprego deve abranger sobretudo funções administrativas.