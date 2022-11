Continental quer contratar 70 trabalhadores em áreas tecnológicas

A Continental criou uma nova entidade em Lousado, em Vila Nova de Famalicão, a Continental Solution Center, cujo objetivo é fornecer suporte ao setor de pneus do grupo. Esta nova empresa vai estar principalmente focada em áreas de pesquisa e desenvolvimento, programação de software e aplicações, automação, suporte SAP, engenharia da cloud e data science, entre outras.Em comunicado, a Continental explica que pretende contratar 70 trabalhadores altamente qualificados até ao final de 2022, dobrando esse número nos próximos anos e revela ainda que "o sucesso da fábrica de pneus de Lousado teve um papel fundamental nesta decisão do Grupo"."A Continental Solution Center vai alargar as oportunidades de emprego em Lousado para além da produção de pneus, com novos e muito interessantes postos de trabalho, nas áreas de software e engenharia de hardware, ciência de dados e inteligência artificial, por exemplo", explicou Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor em Lousado e que também faz parte da gestão desta nova empresa.O grupo Continental tem parcerias com as universidades da região norte do país e todos os candidatos podem encontrar as ofertas de emprego na página da empresa no Linkedin.A fábrica de pneus da Continental em Lousado iniciou atividade em 1990, é uma das mais modernas fábricas de pneus do setor do grupo na Europa. Emprega atualmente cerca de 2.500 pessoas.