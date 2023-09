Continental vai construir armazém de 60 milhões

Leia Também Pneu mais “verde” da alemã Continental é produzido em Famalicão

Vai arrancar em 2024 a construção de um armazém industrial da Continental Mabor, com um custo previsto de 60 milhões de euros, segundo o CEO da empresa em Portugal, em entrevista ao Eco A casa-mãe já deu luz verde ao projeto de armazém, que terá uma área superior a 4 mil metros quadrados e 26 metros de altura, em Vila Nova de Famalicão, ainda de acordo com Pedro Carreira. A nova área industrial vai ficar num terreno que já pertencia ao grupo."Neste momento, esse processo de carga do pneu é feito por um operador, que, de uma fase para a outra, pega no pneu que vem da construção e o coloca dentro da prensa. E o que estamos a fazer é a construir um armazém gigante de pneus que não estão vulcanizados, para que depois o armazém decida, máquina a máquina, para onde o vai mandar, garantindo que consigo abastecer de forma bastante eficiente todas as prensas de vulcanização e baixar os stocks", disse ao Eco.A Continental detém neste momento sete empresas, empregando mais de 3.700 pessoas no país.