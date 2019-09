Mitsubishi investe em app para tirar carros da estrada

A fabricante automóvel japonesa juntou-se à Toyota Financial Services para investir numa empresa finlandesa que desenvolveu uma aplicação para criar alternativas viáveis aos carros.

A Mitsubishi, com sede em Tóquio, comprou ações da MaaS Global Oy, uma empresa de Helsínquia que criou a aplicação para smartphones Whim, na sua última ronda de financiamento.





Com 24 milhões de euros angariados até ao momento, sem contar com esta última etapa de financiamento, a Mass Global adiantou que procurava parceiros estratégicos, mas que "não tragam apenas dinheiro, mas sim algo mais do que isso", disse o seu CEO, Sampo Hietanen, à Bloomberg.