Morreu António Brás Monteiro, o "patriarca da impressão"

Morreu no sábado passado, 2 de dezembro,, aos 97 anos, conhecido como opor ter estado ligado ao aparecimento de várias empresas na indústria gráfica e no setor dos media.António Brás Monteiro, nascido em 1926 em Pinhel, integrou a Bertrand & Irmãos em 1956, tornando-se depois sócio. Anos mais tarde funda a Gráfica Brás Monteiro, tendo sido também administrador-delegado na Livraria Bertrand, de acordo com uma curta biografia da revista "Do Papel",Em 1973 fundou a Lisgráfica com António Pedro Ruella Ramos, na qual permanece como presidente do conselho de administração por quatro décadas.O empresário foi ainda proprietário de vários títulos de jornais e revistas, como o Comércio do Porto.No período da presidência de Jorge Sampaio foi agraciado com o grau de- Classe do Mérito Industrial.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, emitiu esta terça-feira uma nota no site da presidência em que "lamenta a morte de António Brás Monteiro, carinhosamente apelidado de 'patriarca da Impressão', pelo, que em muito contribuiu para o fortalecimento da indústria dos livreiros e jornais portugueses, em particular da livraria Bertrand e do semanário Expresso".