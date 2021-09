Morreu Cristina Portugal, presidente da ERSE

A presidente do regulador da energia faleceu esta quarta-feira, aos 56 anos, de forma “súbita”. Cristina Portugal iniciava o último ano do mandato. O ministro do Ambiente destacou o seu papel “decisivo” no desenvolvimento do setor em Portugal.

