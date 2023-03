Morreu José Manuel Galvão Teles, fundador da Morais Leitão

Morreu José Manuel Galvão Teles, sócio fundador da sociedade de advogados Morais Leitão, aos 84 anos, avança a sociedade num comunicado.



"Advogado há 60 anos, José Manuel Galvão Teles foi um jovem empenhado na construção e na luta ativa pela democracia, um político convicto da importância dos direitos fundamentais e foi, também, um homem de família e um homem de cultura", refere o comunicado.



A sociedade Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados sublinha que o fundador foi "um homem de família e um homem de cultura" que "sempre viu a advocacia como uma continuação do seu exercício de cidadania, a par da vida política, social, humana e cultural".



Foi defensor de presos políticos no Estado Novo, participou em processos internacionais contra o Apartheid na África do Sul, tendo posteriormente dedicado a sua atenção para a área das fusões, aquisições e contencioso.



Serviu como Conselheiro de Estado do Presidente da República Jorge Sampaio e foi embaixador de Portugal junto das Nações Unidas de 1975 e 1976.



Em 2005 foi agraciado pelo antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo, tendo sido muito recentemente, em novembro de 2022, condecorado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.





