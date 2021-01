Morreu Rodrigo Guimarães, fundador do Explorer

O presidente executivo da Explorer Investments, Rodrigo Guimarães, morreu este sábado em Lisboa, segundo o Eco, que cita um comunicado oficial do fundo, dizendo que "a Explorer Investments comunica com grande pesar a morte do seu CEO, Rodrigo Guimarães, no seguimento de complicações pós operatórias".



A presidência do fundo, de acordo com o mesmo comunicado, será assumida pela sócia fundadora Elizabeth Rothfield que vai contar com o filho de Rodrigo Guimarães ao seu lado. O filho - Rodrigo Carvalho Martins Guimarães - avançou, tsal como o pai e avô, por uma cerreira na área financeira.





A Explorer Investments é uma gestora de fundos de "private equity". Segundo o seu site, "atualmente gere e assessora fundos com ativos superiores a 1.300 milhões de euros divididos em quatro áreas de negócio: 'private equity', capital de expansão, imobiliário e turismo.



Nascido em 1962, Rodrigo Guimarães foi um dos sócios fundadores da Explorer, depois de em 1990 ter fundado a Midas Investimentos, adquirida em 1999 pelo BBVA. A sua atividade profissional foi iniciada em Londres, na Smith New Court e na Carnegie International. Entre 1990 e 1992 integrou a administração da Apolo Cerâmicas em representação do Kuwait Investment Office.





Tinha um MBA pela Universidade de George Washington, EUA (1987) e um BA em Economia pela Universidade de York, Canadá (1985).