Mota-Engil adapta estratégia no México para “nearshoring” dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Mota-Engil tem a intenção de adaptar a sua estratégia no México, o seu maior mercado em 2022 e 2023, para aproveitar as oportunidades do “nearshoring” em que os Estados Unidos estão a apostar, e alargar a sua atividade na construção de infraestruturas energéticas e industriais.





...