Mota-Engil apoia hospitais no Porto e Lisboa com doação de batas

No âmbito da sua ajuda no esforço de combate ao coronavírus, a Mota-Engil doou 17.000 batas/fardas protetoras como equipamento de proteção individual (EPI) para os profissionais de saúde do Hospital de São João no Porto.

"A Mota-Engil SGPS confirma que entregou na Direção de Aprovisionamentos do Hospital S. João cerca de 17.000 fardas protetoras para apoio a este combate que o país atravessa, procurando contribuir para proteger os valorosos profissionais de saúde que diariamente estão a prestar cuidados de saúde em prol dos cidadãos", informou a empresa. Além da disponibilização destes EPI aos profissionais do Hospital de São João, no Porto, está também previsto o seu fornecimento ao Centro Hospital de Lisboa Norte (CHULN). Entre outras medidas já implementadas, a construtora liderada por Gonçalo Moura Martins (na foto) destaca as medidas preventivas a nível pessoal, "desde a sensibilização sobre a etiqueta respiratória e reforço da higiene pessoal, ao aconselhamento sobre como evitar contacto interpessoal e a presença em zonas de grandes aglomerações". A nível corporativo a empresa avançou também com medidas preventivas, desde o fornecimento de kits de prevenção, reforço da limpeza de todos os edifícios e fornecimento de produtos antissépticos, até ao cancelamento de deslocações profissionais e reuniões presenciais, substituindo-se por videoconferências ou outros contactos remotamente. Além disso, definiu áreas de isolamento nos vários estabelecimentos e os procedimentos dedicados para o acompanhamento de colaboradores em caso de contágio, tendo igualmente suspendido a nível transversal todas as viagens entre países onde a Mota-Engil opera "de forma a reforçar a prevenção ao contágio dos nossos colaboradores, suas famílias e comunidade envolventes".