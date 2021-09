Mota-Engil volta a ter em Portugal o maior mercado mas quer crescer

Mais de uma década depois, Portugal voltou a ser o principal mercado da Mota-Engil no primeiro semestre deste ano, ultrapassando México e Angola. Apesar de não revelar o volume de negócios desagregado por país, o grupo anunciou ter crescido 8% no mercado doméstico, que é um dos cinco que consolidam na região Europa, que, no seu conjunto, manteve a mesma faturação (455 milhões de euros) de há um ano.





