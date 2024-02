Motoristas de TVDE nos EUA em greve no Dia dos Namorados

"Estamos constantemente a trabalhar para melhorar a experiência dos condutores", disse à Reuters um representante da Lyft, que esta terça-feira apresenta resultados.



Os motoristas têm visto os seus rendimentos baixar, e acusam as empresas de cobrarem comissões demasiado altas. O grupo "Justice For App Workers", que representa mais de 100 mil condutores, disse à Reuters que este protesto vai ser "a maior greve de sempre", abrangendo "milhares e milhares" de trabalhadores. Já a Uber salienta que este tipo de protesto apenas mobiliza uma minoria dos condutores e tem impacto reduzido.

"Um ano após o início dos preços algorítmicos, os motoristas viram uma diminuição incrível do salário ... quaisquer que sejam os cálculos e algoritmos que estão a usar, são absolutamente inúteis", disse à Reuters Nicole Moore, presidente do sindicato Rideshare Drivers United, com sede na Califórnia.



De acordo com a plataforma Gridwise, em 2023 o salário médio dos motoristas da Uber caiu 17,1%, enquanto que na Lyft subiu 2,5%.





Vai ser um Dia dos Namorados parado nos Estados Unidos, com osMilhares de trabalhadores da Uber, Lyft e DoorDash (de entrega de comida), avança a Reuters.O protesto acontece depois de a Lyft ter dito que ia avançar com um rendimento semanal garantido para os seus condutores, a primeira vez que tal acontece na indústria de plataformas de transporte de passageiros, que tenta atrair mais trabalhadores.