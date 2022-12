Musk deixou de ser pessoa mais rica do mundo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Elon Musk, fundador e CEO da fabricante de veículos elétricos Tesla, deixou de ser a pessoa mais rica do mundo, tendo sido suplantado por Bernard Arnault.

A fortuna de Musk, de 51 anos, que já esteve avaliada em 340 mil milhões de dólares, caiu em mais de 100 mil milhões desde janeiro, para 168,5 mil milhões, segundo o Índice de Multimilionários da Bloomberg.

Era esse o valor do seu património às 15h20 (hora de Lisboa), sendo suplantado pelos 172,9 mil milhões de dólares de Bernard Arnault, de 73 anos – que deve grande parte da sua riqueza aos 48% que detém na gigante da moda de luxo LVMH.

Neste momento, pelas 16 horas, Musk recuperou o primeiro lugar do pódio neste ranking, mas pode voltar a recuar, visto que o índice avalia a todo o momento o património dos mais riscos. Elon Musk conta agora com uma riqueza de 168 mil milhões mas regressou ao primeiro lugar porque Arnault já só está com 167 mil milhões de dólares "na carteira".

Já na lista da Forbes, Elon Musk continua em segundo lugar – após ter sido superado por Arnault ao início da tarde.

Musk tem ocupado a primeira posição neste ranking desde setembro de 2021, quando destronou o fundador da retalhista online Amazon, Jeff Bezos.





As ações da Tesla seguem a cair 3,10% para 162,62 dólares, mas já estiveram a afundar mais de 6% e já perderam mais de metade do seu valor este ano devido, em parte, a um movimento de selloff que se acelerou na sequência da aquisição da rede social Twitter por Musk, por 44 mil milhões de dólares.