Tesla oferece descontos de 7.500 dólares para compra dos modelos 3 e Y

A Tesla está a oferecer descontos de 7.500 dólares por cada modelo Y e 3 comprados à marca no mercado norte-americano, segundo a informação prestada pela marca no seu site oficial.



A medida surge numa altura em que se teme que o contexto económico e a diminuição de benefícios fiscais para quem compra veículos elétricos (na sigla inglesa EV) nos EUA possa diminuir a procura pelos automóveis da marca, conhecida pelos seus recordes em vendas.

O montante agora concedido aos clientes fica acima do crédito de 3.750 dólares que a marca já tinha oferecido para veículos dos modelos 3 e Y que fossem entregues antes do final do ano. Além disso, a empresa começou recentemente a oferecer carregamentos gratuitos para 16.093 km para os carros da marca comprados em dezembro.

A Tesla ainda está a oferecer um crédito de cinco mil dólares no Canadá, também para os modelos 3 e Y vendidos até ao final do ano. Na China, a marca liderada por Elon Musk concede um desconto de 6.000 yuans (860 dólares), para alguns modelos que sejam comprados até ao final deste ano.

Em outubro, a Tesla anunciou que ficaria abaixo da meta de entregas de veículos para este ano, mas desdramatizou a situação, já que a receita dos últimos meses ficou aquém das estimativas de Wall Street.



O último desconto da marca, surge ainda depois de o o Departamento do Tesouro dos EUA ter adiado a entrada em vigor de restrições sobre os incentivos para a compra de veículos elétricos até março.

Além da redução de benefícios estatais para os compradores de EV, os analistas temem ainda que as políticas monetárias restritivas dos bancos centrais, a par do foco exclusivo de Musk na liderança do Twitter (uma conduta que segundo o inquérito promovido pelo multimilionário no Twitter não está de acordo com o que pensam os seguidores do empresário), abrandem os resultados da empresa automóvel.

"O facto de parecer que a Tesla está a cortar os preços para aumentar os volumes de entregas não aumenta a confiança, sobretudo num momento em que assistimos ao aumento da concorrência", alerta disse Craig Irwin, analista da ROTH Capital Partners, citado pela Reuters.