"Não tomamos decisões como esta de ânimo leve". Microsoft despede em Portugal

"Comunicámos hoje aos nossos colaboradores que iniciámos um processo de despedimento coletivo", confirma a Microsoft Portugal ao Negócios, embora sem clarificar se implica a saída de 112 trabalhadores, como noticiou o Observador A tecnológica sublinha que tudo está a ser bem ponderado. "Não tomamos decisões como esta de ânimo leve", garante a empresa numa curta resposta enviada ao Negócios, ressalvando que "Portugal continua a ser a segunda maior subsidiária da região da Europa Ocidental".A Microsoft Portugal considera que "ajustes organizacionais são uma parte regular, necessária" no negócio da empresa e que continuará "a priorizar e investir em áreas estratégicas de crescimento" para o futuro, "dando suporte e apoio" a clientes e parceiros."Estamos a trabalhar de forma próxima com os colaboradores impactados para garantir que são tratados com respeito e têm todo o nosso apoio durante estas transições", acrescenta.Estes cortes surgem num contexto de reestruturação a nível global. A tecnológica anunciou no início do ano o despedimento de 10 mil trabalhadores, cerca de 5% de todos os recursos humanos.Notícia atualizada às 15h32