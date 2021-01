Navigator dá pontapé de saída na apresentação de resultados em Lisboa. Conheça o calendário

A época de apresentação de resultados na bolsa de Lisboa arranca já esta segunda-feira, 25 de janeiro. Veja o calendário completo com as datas das empresas que já anunciaram quando vão mostrar as contas do ano passado.

