Navigator vai aumentar preços do papel devido a subida de custos com materiais e energia

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A Navigator vai aumentar os preços do papel a partir de 27 de setembro em 6%, para os clientes da Europa, devido ao aumento de custos dos materiais, da energia e de toda a logística associada à operação da empresa portuguesa, de acordo com informações a que o Negócios teve acesso."A subida de preços de matérias-primas, logística e energia ao longo de 2021 trouxe ainda mais pressão sobre as margens, obrigando ...