Negócio de 3 mil milhões pode dar origem ao quinto gigante mundial do lítio

Os grupos australianos Orocobre e Galaxy Resources anunciaram esta segunda-feira os planos para uma fusão, noticia o jornal britânico Financial Times (FT) . Deste negócio, que rondará os 3,1 mil milhões de dólares (cerca de 2,57 mil milhões de euros), poderá nascer um novo gigante na produção mundial de lítio, numa altura em que a viragem da indústria automóvel para os carros elétricos tem aumentado a procura pelo lítio, também conhecido por "ouro branco".Segundo o FT, as empresas detalharam que, através desta fusão, poderiam estabelecer uma base de produção "diversificada", que se estenderia a localizações como a Austrália, América do Sul ou Canadá. A empresa resultante da fusão teria sede na Argentina, país onde a Orocobre já tem uma infraestrutura de mineração de lítio.A Orocobre oferece 1,4 mil milhões de dólares para comprar as ações da conterrânea Galaxy. A entidade resultante desta fusão tornar-se-á no quinto gigante global do lítio, juntando-se à Ganfeng Lithium, Albemarle Corp, SQM e à Tianqi Lithium, aponta a Reuters.As duas companhias referem que, ao ganharem escala no mercado do lítio, a fusão poderá expandir a capacidade anual de produção de carbonato de lítio, produto químico que é utilizado em baterias. Pelas contas das companhias, a produção anual passaria das 40 mil toneladas para as 100 mil toneladas ao longo dos próximos anos.Citado pelo FT, Simon Hay, CEO do grupo Galaxy, indica que "a transação permitirá ao grupo acelerar materialmente o desenvolvimento combinado dos projetos de crescimento".De acordo com os analistas ouvidos pelo Financial Times, a empresa resultante da fusão terá maior liquidez e um acesso melhorado a capital, algo que poderá ser de extrema importância para acelerar os planos de crescimento na mineração de lítio. Tanto a Galaxy como a Orocobre têm vários projetos em curso, incluindo infraestruturas na Argentina ou no Canadá.Segundo a proposta do plano de fusão, os acionistas da Galaxy poderá receber 0,57 ações da Orocobre por cada título da Galaxy. O negócio está sujeito a aprovação dos "shareholders"; caso receba luz verde, a Orocobre deteria 54,2% da nova empresa e os investidores da Galaxy o restante valor.Após o anúncio dos planos de fusão, os títulos da Orocobre subiram 5,65% e as ações da Galaxy Resources valorizaram 6,09%. As duas empresas são cotadas na bolsa australiana.