Neil Patel: Como recuperar da perda de um milhão de dólares

Neil Patel é uma referência no marketing digital, mas nem sempre viu os números a subir: chegou a perder um milhão de dólares num negócio mal sucedido, para depois os recuperar em 12 meses. Como? "A investir no que sei fazer. Não façam negócios com os quais não estão familiarizados", aconselha o executivo na conferência Futura, organizada pelo Negócios.





O negócio que levou um milhão de euros a Neil Patel era "uma óptima ideia", considera o especialista em marketing. Foi, inclusivamente, adoptada pela Amazon mais tarde com grande sucesso. Mas "perdi um milhão de dólares porque investi em negócios com os quais não estava familiarizado. Se não tens as pessoas certas e não perceberes o negócio, não vais conseguir", avisa. Investir "no que sabe fazer" foi a fórmula que lhe permitiu devolver o milhão de dólares a quem lhos havia emprestado.





O "saber fazer" é, deste modo, outro grande desafio ao qual Patel tentou dar resposta. "Não é preciso seres a pessoa mais esperta. Há que evitar os erros", defende, reconhecendo que para os evitar é necessário cometê-los – o que implica um longo processo de aprendizagem. "Tenta arranjar mentores", sugere.