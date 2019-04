Nelson, o intra-empreendedor, leva o seu sonho para Viseu

É o sonho americano virado do avesso. Nelson nasceu no final da década de 70 no Estado de Massachussetts, em terras do Tio Sam, para onde os pais tinham emigrado. A cultura americana, bebeu-a até à idade de entrar para a universidade. Foi aí que a família fez o caminho inverso e veio para Portugal. Os pais para a Guarda, o filho para Lisboa.





Com o canudo em Gestão nas mãos, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, o primeiro contacto com o mercado de trabalho seria ainda na capital, "na área de marketing". "A partir daí andei sempre na direção financeira de pequenas empresas", conta ao Negócios. Em Lisboa, no Porto e em Angola, onde esteve durante nove anos na liderança de um grupo empresarial na área da construção civil.





Enquanto dirigia empresas, Nelson ia ensinando o que sabia. Foi professor de Economia na Escola Secundária de Seia, na Guarda, e também formador profissional no programa Inov-Jovem, responsável por formar jovens quadros para a inovação nas PME.





Em 2017, chegou ao Grupo Your, especializado no suporte à gestão das empresas há uma dúzia de anos, onde, de volta a Lisboa, esteve alocado a projetos de consultoria e empreendedorismo.





Viseu não lhe estava nem no sangue, nem no currículo. Mas chegou-lhe ao coração. A esposa, que, tal como os pais de Nelson, também é da Guarda, arranjou emprego na "melhor cidade para se ser feliz", segundo um estudo com data ainda válida – 2018 –, e o gestor pensou: "Porque não?"





"Eu conhecia o projeto de expansão da Your para o Interior e o interesse do grupo de estar em todas as capitais de distrito", conta Nelson Costa. Foi ele próprio que se auto propôs à administração, com o argumento de que "este era ‘O projeto’ para começar a expansão".





A isto, a Your aplica o conceito de intra-empreendedorismo. Nelson acha que era o caminho mais natural – "sempre liderei equipas". E não lhe faltam cargos de direção na carreira. "Tinha a ambição de fazer um projeto sozinho", confessa. Além de "um objetivo de vida": com tantos anos de mundo, queria voltar para o Interior.





Em meio ano, pôs o plano em marcha. Mudaram-se os quatro: Nelson, a mulher e os dois filhos pequenos, e agora são duas casas para erguer. A Your Viseu nasceu em meados de março, e vive na mais nobre rua da cidade de Viseu, a Formosa.



Erguido o castelo, está na altura de partir à conquista de clientes. "Estamos a fazer as primeiras abordagens", adianta.





A partir da capital do distrito viseense, a Your vai prestar os mesmos serviços que a casa-mãe: contabilidade, auditoria, suporte de sistemas de informática, otimização de custos, gestão de recursos humanos, entre outros.



A empresa liderada por Nelson Costa vai, ainda, alargar o recente projeto Your Business, uma parceria com o Millennium BCP, que ajuda na elaboração de planos de negócio, a Viseu e arredores.





Por enquanto, são apenas duas pessoas na equipa. Além de Nelson, a empresa abriu lugar a um estágio curricular vindo do Politécnico de Viseu. "Queremos contratar pessoas da região à medida que o negócio for crescendo", garante o empresário, e admite: "Vamos ter necessidade de mais, claro."





O Grupo Your, que tem escritórios em Lisboa, Cascais, Porto e Luanda, diz que a chegada ao Interior do país está relacionada com "o objetivo de estar mais próximo das pequenas e médias empresas estabelecidas fora dos grandes centros urbanos".





Nelson só não concorda com a classificação de Viseu como território do Interior. "Viseu só é Interior relativamente à costa, porque é mais central em relação à Europa. Está mais próxima de Madrid do que Lisboa ou Porto", considera. É a visão do mundo que carrega.