Nestlé investiu 3 milhões no Porto para parceria com Starbucks

O diretor geral da Nestlé Portugal, Paolo Fagnoni, indicou esta quinta-feira que a unidade está pronta a iniciar a produção, mas não avançou uma data concreta.

"Deverá arrancar este ano", limitou se a dizer.

O café para a Starbucks a ser produzido no Porto deverá ser vendido em Portugal mas também em mais alguns mercados europeus.

Paolo Fagnoni sublinhou a importância da área de negócio do café para a Nestlé Portugal. "No ano passado representou aproximadamente 55% do total do volume de negócios", revelou.

O responsável disse que esta foi uma área de negócio com "uma boa dinâmica" em 2018, tendo crescido entre 3 e 3,5%. A Nespresso registou um crescimento particularmente elevado, "na ordem dos 8%", enquanto a Dolce Gusto registou uma subida de 4,7%, detalhou.

