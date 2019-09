Nestlé vende sede por 12,5 milhões de euros numa operação "sale & leaseback"

A Nestlé em Portugal arrecadou 12,5 milhões de euros com a venda da sua sede em Oeiras à sociedade imobiliária espanhola Merlin Properties. Contudo, a empresa continuará no mesmo espaço, tendo garantido o arrendamento durante os próximos 12 anos.

A Nestlé Portugal vendeu a sua sede em Linda-a-Velha, Oeiras, por 12,5 milhões de euros à subsidiária portuguesa da sociedade imobiliária espanhola Merlin Properties, a MPEP, numa operação de "Sale & Leaseback". Ou seja, apesar de ter vendido o edifício continuará a arrendá-lo.





A MPEP foi a entidade escolhida pela Nestlé (num processo mediado pela CBRE), partilhando ambas um forte compromisso com o investimento e crescimento sustentável no mercado português. O edifício sede da Nestlé em Portugal foi inaugurado em 1994, tendo sido projetado inicialmente para albergar 450 pessoas. No entanto, dado o crescimento da empresa, são necessárias obras profundas para alargar a capacidade. Nesse sentido, está programado nascer no mesmo local o novo Nestlé Campus, que vai albergar cerca de 1000 pessoas. A MPEP assumirá uma parte muito significativa do investimento nas obras necessárias para a remodelação do Nestlé Campus. As obras vão ter início no próximo mês e estarão finalizadas em 2021.

Com esta operação a Nestlé Portugal assume agora uma posição de arrendatária do espaço, regida por um contrato de 12 anos, com uma "break-option" ao final do sétimo ano.