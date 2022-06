A empresa Kevel, plataforma líder da infraestrutura API [Application Programming Interface] - utilizada para construir plataformas de anúncios personalizados -, anunciou, esta quarta-feira, a aquisição da Velocidi, empresa americana de marketing digital, que, tem como CEO o português Paulo Cunha e mantém no Porto o centro tecnológico do grupo.



A aquisição da norte-americana, que em 2018 adquiriu a startup portuguesa ShiftForward, vem expandir o leque de oferta da Kevel em múltiplas frentes. Para os ‘publishers’ que queiram monetizar os seus dados primários, as ferramentas de aprendizagem da Velocidi tornam automática a criação de segmentos de utilizador valiosos a que os anunciantes se podem dirigir. Esta compra, refere a norte-americana Kevel, é também uma mais-valia para os profissionais de marketing digital que necessitem de personalizar conteúdo, e que podem recorrer a esta tecnologia para visar diferentes segmentos com diferentes mensagens, produtos e ofertas.





Toda a segmentação de audiência é ‘compliant’, ou seja, está de acordo, com as regulamentações a nível global, permitindo às marcas e anunciantes ter total controlo sobre os seus dados, garante a Kevel, em comunicado.A norte-americana destaca ainda o alinhamento entre as duas empresas numa questão crucial. "A dedicação da Velocidi à privacidade está totalmente alinhada com a visão da Kevel", afirma Paulo Cunha, CEO da Velocidi.