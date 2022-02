Norueguesa Equinor, alemã Daimler Trucks e sueca Volvo cortam ligações à Rússia

O grupo petrolífero norueguês Equinor e o fabircante alemão Daimler Truck anunciaram esta segunda-feira que vão cessar as parcerias com empresas russas. A sueca Volvo Vehicles, por seu turno, indicou que suspendeu o fornecimento de veículos ao mercado russo.A Equinor disse, em comunicado, que iria "sair" das "joint-ventures" na Rússia, que incluem uma parceria estratégica com o gigantes estatal Rosneft."Vamos suspender novos investimentos na nossa empresa russa e vamos iniciar o processo de sair das nossas 'joint-ventures'", refere Anders Opedal, CEO da Equinor.A Equinor, que é detida maioritariamente pelo Estado norueguês, está "profundamente perturbada" pela invasão da Ucrânia, acrescentou.A Daimler Truck, maior fabricante de camiões do mundo, revelou que decidiu "deixar cair todas as atividades empresariais na Rússia", apesar de o seu contrato com a fabricante russa Kamaz limitar a cooperação à produção de veículos civis.A Kamaz fabrica veículos para as Forças Armadas russas.A Volvo Vehicles, por seu turno, referiu que não irá expedir qualquer veículo para a Rússia. A decisão, indicou, deve-se aos "perigos potenciais relacionados com a compra e venda de material com a Rússia, bem como com as sanções impostas pela UE e pelos EUA".