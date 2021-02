Nova marca automóvel chega a Portugal no segundo trimestre

A marca automóvel Maxus, do grupo chinês SAIC, passará a estar disponível no mercado português a partir do segundo trimestre deste ano, indica esta quinta-feira o Grupo Auto Bergé, em comunicado.O grupo, que é o importador em Portugal das marcas Mitsubishi, Kia, Fuso e Isuzu, vai também ser o representante oficial da Maxus.A Maxus nasce da britânica Leyland DAF Vans (LDV), adquirida pelo grupo chinês em 2009. O primeiro modelo lançado foi o furgão V80, em 2011.Em abril do ano passado, o grupo SAIC mudou o nome da marca de LDV para Maxus.A atual gama da Maxus inclui monovolumes, pickups, SUV e comerciais ligeiros.A nova marca chegará ao mercado nacional com "uma gama centrada em comerciais ligeiros e usufruindo da capacidade instalada do Grupo Bergé Auto em Portugal, nomeadamente ao nível comercial e de após venda", refere o comunicado."A chegada da Maxus representa um importante reforço da aposta da Bergé no nosso país, onde já detém uma presença robusta com quatro marcas e respetivas redes de comercialização e assistência, acumulando um importante capital de experiência no setor", afirma Francisco Geraldes, administrador da Bergé Auto em Portugal, citado no comunicado."A oferta Maxus combina uma tradição de mais de 120 anos de história com o poder de investimento e tecnologia da SAIC Motor, hoje um dos maiores grupos mundiais da indústria automóvel", acrescenta.