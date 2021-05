Número de passageiros nos aeroportos nacionais caiu 84% no primeiro trimestre

O número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais caiu 84,5% no primeiro trimestre face ao período homólogo, revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).



De acordo com o INE, o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, registou mais de metade (50,3%) do tráfego de passageiros verificado neste período, num total de 742 mil pessoas, o que equivale a uma quebra de 86,3%.





Leia Também Movimento nos aeroportos com descida a pique de 82,1% em novembro

Leia Também Ano arranca com descida mais a pique dos voos. Madeira passa Faro e Reino Unido sai dos favoritos

Leia Também 2020 com quebra de 70% nos passageiros aéreos a pisarem o solo português

O aeroporto de Faro foi que registou um maior decréscimo de passageiros, entre os principais aeroportos do país. Entre janeiro e março, o movimento recuou 92,8% face ao mesmo período de 2020.O INE destaca que, no período em análise, o aeroporto do Funchal manteve-se como terceiro aeroporto com maior movimento de passageiros, com 112,7 mil pessoas, menos 81,1%, superando o aeroporto de Faro.França foi o principal país de origem e de destino dos voos, seguido pela Suíça. Já Espanha "evidenciou os maiores decréscimos", tanto em número de passageiros embarcados como desembarcados. Foi o terceiro principal país de origem e o quarto país de destino.A Alemanha foi o quarto principal país de origem e o terceiro maior país de destino. Já o Brasil manteve o quinto lugar na lista dos países de origem, "apesar do inexpressivo número de passageiros desembarcados em março, com a suspensão dos voos a partir do fim de janeiro de e para este país", ressalva o INE.No mesmo período, a carga e correio movimentados nos aeroportos diminuiu 21,7%. O movimento de mercadorias em Lisboa representou 65,4% do total, atingindo 25,2 mil toneladas, menos 29,9% face ao ano anterior.O INE sublinha que, "comparando o número de aeronaves aterradas e o número de passageiros desembarcados diariamente entre janeiro e março de 2021 com o período homólogo de 2020, na segunda quinzena de março, que em termos homólogos coincide com o início das restrições adotadas ao nível do espaço aéreo devido à pandemia, especificamente nos últimos dias deste mês verifica-se uma inversão da tendência e crescimento de ambos os indicadores", apesar de se manterem "em níveis muito baixos" face ao período pré-pandemia.Contabilizando apenas os dados de março, o INE revela que o tráfego de passageiros nos aeroportos caiu 78,1%, para um total de 436,3 mil pessoas. Em fevereiro, a quebra tinha sido de 92,9%.No terceiro mês do ano, aterraram em Portugal 4,2 mil aeronaves em voos comerciais, menos 58,1% face ao homólogo.Cerca de 57% dos passageiros desembarcados corresponderam a tráfego internacional, sendo que 49% foram provenientes de aeroportos europeus. Já no que toca aos passageiros embarcados, cerca de 54% corresponderam a tráfego internacional, com 46% a terem aeroportos europeus como destino.Já o movimento de carga e correio fechou março com uma subida homóloga de 2,6% para 14,8 mil toneladas. A variação incide sobre março de 2020, mês em que o impacto da pandemia "já foi sentido significativamente".