Nuno Melo anda às compras e cria grupo digital com 350 trabalhadores

Empresário de 38 anos lança no dia 17 uma nova “holding” que agrega cinco empresas, três das quais foram firmadas no último verão, pretendendo ser “a referência no setor da transformação digital”, com uma equipa de 500 pessoas e a faturar mais de 23 milhões de euros no próximo ano.

