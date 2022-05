“O nosso ‘pipeline’ de aquisições é muito forte”, diz CEO do Grupo Primavera

Na sua primeira entrevista em Portugal, o CEO do grupo Primavera explica a estratégia que corporiza o objetivo da tecnológica com sede em Braga de liderar o mercado ibérico de “software” de gestão empresarial na “cloud”. O grupo tecnológico do fundo de investimento britânico Oakley Capital, liderado por Santiago Solanas, já adquiriu uma dúzia de empresas na Península Ibérica, contando com um efetivo pró

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...