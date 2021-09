O retrato das empresas centenárias portuguesas em seis gráficos

A Informa D&B fez um levantamento das empresas com mais de 100 anos: são 402 e representam 0,1% do tecido empresarial nacional. O número é impressivo, mas ainda assim constitui uma gota de água no universo das empresas nacionais. O retrato desenhado decalca o padrão dominante nas empresas em Portugal, sendo que mais de metade das centenárias são microempresas e 43% são empresas familiares.





