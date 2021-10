Onze obras de Picasso leiloadas nos EUA por 108 milhões de dólares

O leilão decorreu no hotel e casino Bellagio, em Las Vegas, onde algumas das obras vendidas estão expostas há vários anos, integrando a coleção de arte do grupo norte-americano MGM Resorts.No total foram vendidas duas peças de cerâmica e nove pinturas de Picasso, somando 108 milhões de dólares, ou seja, 93,5 milhões de euros.A pintura "Femme au Béret Rouge-Orang", de 1938, que retrata Marie-Thérèse Walter, uma das musas de Picasso, foi a que atingiu o valor mais elevado do leilão, chegando aos 40,5 milhões de dólares (34,8 milhões de euros).Estas obras leiloadas fazem parte de uma coleção de arte iniciada há mais de vinte anos pelo magnata dos casinos Steve Wynn, antigo proprietário do Bellagio Hotel.O leilão, que aconteceu dias antes de se assinalarem os 140 anos do nascimento de Picasso, faz parte de uma estratégia do hotel de renovação da coleção de arte, incluindo mais obras de mulheres e de artistas emergentes. escreve o jornal The Guardian.