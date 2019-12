Operadora de telecomunicações da Noruega afasta Huawei do 5G

"A era 5G está aqui. Esta será uma das tecnologias que mais vai transformar a nossa sociedade na próxima década", afirmou Sigve Brekke, CEO da Telenor, no Twitter, depois de ter anunciado que a Ericsson ficou responsável pela rede 5G.

O responsável adiantou ainda, citado pela Reuters, que a Telenor realizou um "extenso" processo de avaliação a nível de segurança. A empresa teve também em conta outros fatores, como é o caso da qualidade técnica, inovação e modernização da rede.

The 5G era is here. This will be the one technology that will most transform our society in the next decade. Today we announce vendor selection for @TelenorNorge @TelenorN_presse https://t.co/WjPhnpt88h