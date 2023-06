“Optámos por não repercutir os custos com energia” nos preços, diz presidente da Águas de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De acordo com as contas consolidadas de 2022, aprovadas pela assembleia geral de acionistas, o Grupo Águas de Portugal fechou o ano passado com lucros de 100 milhões de euros, graças sobretudo à redução de custos. Quanto ao volume de negócios , situou-se nos 740 milhões de euros, tendo o volume de investimento atingido cerca de 240 milhões de euros. Valor que representa um aumento de 50% face a 2021, avançou José Furtado

...