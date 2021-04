Órbita rendeu 170 mil euros para dívida de 15 milhões

Eis o resultado do primeiro leilão do recheio da fábrica da carismática marca de bicicletas, que nasceu em 1971 e faliu há pouco mais de um ano, com a empresa municipal lisboeta EMEL a reclamar metade dos créditos totais da insolvente.

