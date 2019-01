Os desafios dos Correios desde a privatização até ao plano de reestruturação

A digitalização e a queda do tráfego de correio levaram os CTT a perder rentabilidade nos últimos anos. Uma situação que culminou com um plano de reestruturação no final de 2017, três anos após a privatização da empresa, e que prevê o fecho de lojas e a saída de mais 800 pessoas.