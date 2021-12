Pandemia afasta metade dos motoristas dos TVDE e faz subir preços das viagens

Mais de metade dos cerca de 30 mil motoristas das plataformas digitais de transporte terão abandonado a profissão por causa da pandemia, levando a um aumento do preço das viagens. A notícia é avançada pelo Dinheiro Vivo , que cita fontes sindicais."Dos cerca de 30 mil motoristas, a maior parte teve de procurar alternativas porque não podia suportar os custos com combustíveis e com a manutenção", afirma Fernando Fidalgo, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários Urbanos de Portugal.A fuga de motoristas da atividade de transporte de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE) gerou um défice no lado da procura: a Uber admite que "houve uma recuperação da procura mais rápida do que do lado da oferta", o que significa que "em muitos casos a tarifa dinâmica está ativa de forma a equilibrar a procura e oferta".Também a Free Now respondeu ao jornal, explicando que "com a procura a superar largamente a oferta, acaba por existir uma maior predominância de tarifas dinâmicas", o que "contribui para a sensação generalizada de aumento de preços". A Bolt limita-se a afirmar que tem uma "equipa de desenvolvimento que trabalha diariamente para melhorar o algoritmo de cálculo dos preços e criar opções mais económicas e sustentáveis".