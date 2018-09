Parpública apresenta lucros de 50 milhões e abre caminho à requalificação da Margueira

O grupo Parpública apresentou esta sexta-feira, 28 de Setembro, um lucro consolidado de 48,7 milhões no primeiro semestre, 600% superior aos sete milhões que apresentou no mesmo período do ano passado.





O grupo, que concentra as participações do Estado em empresas como TAP, Águas de Portugal, Circuito do Estoril, INCM ou Baía do Tejo, divulgou o relatório e contas consolidadas relativo ao primeiro semestre do ano no sítio na Internet da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.



"Qualquer que seja a perspectiva usada para analisar a evolução registada pelo Grupo Parpública no primeiro semestre de 2018, a avaliação terá de ser positiva", proclamam, satisfeitos, os seus dirigentes.





Para tal, argumentaram com aquele aumento dos lucros, mas com a redução do endividamento em 523,5 milhões, para 4,3 mil milhões de euros.



Para o segundo semestre, dos vários projectos mencionados, avulta a nova missão de promover o desenvolvimento e a gestão das florestas e a preparação da alienação do território da Margueira, concelho de Almada, distrito de Setúbal.