Parque Escolar sem contas aprovadas durante seis anos

Relatórios de 2016 a 2018 só foram publicados no fim de março, por falta de aprovação do Ministério das Finanças que não explica motivos do atraso. Em 2021, a dívida da empresa era de 891,7 milhões, tendo reduzido 258,3 milhões nos últimos onze anos.

