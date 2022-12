Passes e bilhetes da Carris Metropolitana sem aumentos em 2023 na região de Lisboa

Os passes do tarifário "Navegante" e os bilhetes ocasionais da Carris Metropolitana vão manter em 2023 os preços que são praticados este ano, anunciou a Área Metropolitana de Lisboa (AML).Numa nota, a AML, que é autoridade de transporte, revela que tomou a decisão de manter os valores de 2022 dos títulos ocasionais da Carris Metropolitana para, entre outros objetivos, promover a utilização dos transportes públicos coletivos em toda a região.Esta decisão acontece "mesmo tendo em conta que a Taxa de Atualização Tarifária permitida pela Autoridade de Mobilidade e Transportes para os títulos de transporte ocasionais (bilhetes) em 2023 é de 6,11%, e que essa mesma taxa irá ser aplicada, com grande probabilidade, na generalidade do país", salientou a AML.Os preços dos bilhetes ocasionais dependem das áreas percorridas pelo passageiro e os passes "Navegante" variam entre os 30 euros, no caso de viagens no mesmo concelho, até aos 40 euros, nos casos de viagens entre municípios, segundo o tarifário disponível em https://www.carrismetropolitana.pt/tarifarios/.A Carris Metropolitana gere as redes municipais de 15 dos 18 municípios (uma vez que dentro dos concelhos do Barreiro, Cascais e Lisboa mantém-se tudo como está) e a totalidade da operação intermunicipal dos 18 concelhos metropolitanos.A marca única Carris Metropolitana passa, em 01 de janeiro de 2023, a assegurar o transporte de passageiros dentro de cada um dos concelhos de Amadora, Oeiras, Sintra, Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira, todos na margem norte do Tejo, onde deixam de operar as atuais empresas de transporte.Desde 01 de junho já é responsável pelo transporte de passageiros dentro dos municípios de Almada, Seixal, Sesimbra, Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal, na margem sul.Na rede municipal do Barreiro, o transporte continua a ser feito pelo operador interno Transportes Coletivos do Barreiro (TCB), em Cascais pela Mobi Cascais e em Lisboa pela Carris.Para quem se desloca de um concelho para outro (incluindo Barreiro, Cascais e Lisboa), o transporte público rodoviário intermunicipal será sempre feito pela Carris Metropolitana.A operação na margem norte deveria ter sido iniciada em setembro, mas os problemas verificados na margem sul fez com que fosse adiada para 01 de janeiro.