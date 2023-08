Carris Metropolitana estreia autocarros elétricos em nove municípios da AML

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leia Também Carris Metropolitana começa a operar este domingo no distrito de Lisboa

Leia Também Passes e bilhetes da Carris Metropolitana sem aumentos em 2023 na região de Lisboa

Leia Também Primeiros autocarros da Carris Metropolitana nas ruas de Lisboa em junho

Com autocarros elétricos já a circular nos municípios de Setúbal, Palmela, Moita, Montijo, Alcochete e Barreiro, a partir de setembro e outubro a Carris Metropolitana vai ter veículos movidos a eletricidade na margem norte de Lisboa.De acordo com a empresa, desde 29 de agosto que os primeiros veículos elétricos, adquiridos pela Viação Alvorada, já estão a ser usados na Amadora, Sintra, Oeiras, Cascais e Lisboa. Quando estiverem todos em circulação, estes municípios terão 40 autocarros elétricos.Já em Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira e Mafra, a Rodoviária de Lisboa terá também um total de 40 autocarros elétricos. Desses, 25 deverão entrar ao serviço já no mês de setembro.Nos municípios da margem sul, o prestador de serviço Alsa Todi dispõe de 23 viaturas elétricas que circulam desde junho de 2022, quando arrancou a Carris Metropolitana. Nesta zona, é esperado que mais 44 autocarros não poluentes integrem a frota deste operador nos próximos meses.Movidos a energia elétrica, os 117 autocarros elétricos - das marcas Zhong Thong, Yutong e Salvador Caetano - têm autonomia para circular até 370 quilómetros.A Carris Metropolitana tem também 55 veículos a gás na margem sul.Os contratos da empresa definem que a frota a afetar à operação rodoviária deve integrar pelo menos 5 % de veículos não poluentes e energeticamente eficientes.