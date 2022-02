Patrão minhoto volta a dar férias tropicais e aumenta salário mínimo para 850 euros

Ricardo Costa, neto do fundador do grupo Bernardo da Costa, tornou-se conhecido dos portugueses por oferecer uma série de benefícios aos seus trabalhadores, entre os quais se destaca uma semana de férias em destinos tropicais. Depois de Punta Cana, Cuba, México, Jamaica e Cabo Verde, com a pandemia a determinar a conversão da viagem num prémio anual extra de 500 euros a cada funcionário, o pacote turístico volta à mesa do conglomerado

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...